華夏科技大學智慧車輛系今（30日）與樂威文創以及MRPC 中後置引擎性能車俱樂部，與三重商工汽車科合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科技大學蔡尚明主任提供）

華夏科技大學智慧車輛系今（30日）與樂威文創以及MRPC 中後置引擎性能車俱樂部，與三重商工汽車科合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科技大學蔡尚明主任提供）

華夏科技大學智慧車輛系今（30日）與樂威文創以及MRPC 中後置引擎性能車俱樂部，與三重商工汽車科合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科技大學蔡尚明主任提供）

華夏科技大學智慧車輛系今（30日）與樂威文創以及MRPC 中後置引擎性能車俱樂部，與三重商工汽車科合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座。（華夏科技大學蔡尚明主任提供）

華夏科技大學智慧車輛系今（30日）與樂威文創以及MRPC 中後置引擎性能車俱樂部，與三重商工汽車科合辦「駕馭人生，安全駕駛」講座，邀請知名職業賽車手林沅滸與倍耐力摩托車輪胎亞太地區代表李俊賢與同學們分享國內外賽事樂聞以及道路安全宣導，同時也於學校展出數十輛超級跑車與重型機車以及台灣研發製造的電動卡丁車，三重商工汽車科林家宇主任表示「堪稱今日全台最貴籃球場」。

華夏科技大學智慧車輛系主任張原彰表示：「藉由國際級賽車手，以互動方式跟學生分享安全駕駛相關經驗，及超跑與重機現場實車展示，將可以得到更好的宣傳效果。」

三重商工表示，每年都會對學生舉行校園周遭行車與用路人安全宣導，這次活動則由林沅滸賽車手教練向學生傳達，自身於國內外參賽後的人生體悟與事業開創甘苦談，並提醒學生賽車運動須具備完善的環境與裝備的安全規定，自身經驗感性故事回溯演說，令在場師生動容。李俊賢也以近年常見交通事故，延伸更多關於用路禮儀與事故預防的專業知識。

除了豐富的演說內容，這次MRPC 中後置引擎性能車俱樂部也加入了活動，俱樂部創始會長與現任會長鄭榮傑表示，「為同學們宣導安全駕駛及正確的用車觀念，為道路安全共同盡一份心力，同時分享老司機們在公路、賽道上的駕車經驗，能與同學們分享我們對於運動駕駛的熱情，實在是非常非常開心」車隊也帶進McLaren 650s、McLaren 720s、Audi R8、藍寶堅尼LP-610以及十多輛經典保時捷等等數輛稀有名車到場展示。