又有連鎖餐飲要漲價，漢堡王30日宣布將自2022年1月11日起調整商品售價，主餐、早餐調升4至10元，平均調整幅度為1.2％。點心類中10個雞塊從69元調升至85元，漲16元，5個雞塊從39元調高為49元，漲10元。冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代分別從18元及29元，調高至20元與35元。

漢堡王是繼麥當勞、SUBWAY、吉野家、肯德基與必勝客之後喊漲的速食連鎖品牌。漢堡王表示，此次調價是考量全球與台灣整體市場現況，全面性檢視產品價格結構與營運成本，經長期且慎重評估後調價。

除食材原物料、包材與運費上漲，基本工資為自2022年元旦起，月薪將從現行的24000元調升至25250元，時薪則從160元調至168元，調幅高達5.21％，面對萬物皆漲，餐飲業陸續調價因應。資深餐飲業者推估，過完農曆年後，將會有更多餐飲品牌起漲。

漢堡王的勁濃安格斯牛肉堡套餐、安格斯厚切牛肉堡套餐，以及花生安格斯牛肉堡套餐均從175元漲至179元。華堡/辣味華堡套餐自159元漲至163元，雙層華堡/辣味華堡套餐則由199元漲至205元。主餐中超值早餐花生香華豬華頌套餐從70元漲至80元、火腿培根蛋華頌套餐從60元漲至70元，花生蔬菜蛋華頌套餐從50元漲至60元。主餐調降商品包括美式花生雙層脆雞堡套餐和勁濃培根烤腿堡套餐等則調降4元。

漢堡王點心與飲料主要調降商品包括薯條全面調降2～3元，紅茶、綠茶調降2～3元，濃縮咖啡聖代調降10元，其他飲品均維持原價。

漢堡王強調，超過一半品項維持原價，例如2堡109元、點心三項100元、A+B=50元等熱門優惠，以及外送價格維持原價不變。點心類中BK黃金炸雞、勁濃起士薯、BK黃金雞翅(一翅一腿)、蘋果派，以及夏季限定火烤牛肉/脆雞沙拉等價格不變。

漢堡王表示，為落實真材實料的品牌精神，漢堡王台灣近兩年積極將食材轉換為無人工防腐劑、無人工味精、無人工香料、無人工色素之原物料，目前轉換率近50％，未來將持續提升轉換率，期能兼顧美味與健康。同時漢堡王也將持續提供不定期超值優惠與限量產品，如備華堡日買一送一，每月超省優惠券等皆會持續推出。