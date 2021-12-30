陳昇去年底罹患口腔癌，不得不中斷連續27年舉辦的跨年演唱會，他手術後恢復良好回歸歌壇，將在31日重啟「麗春」跨年演唱會，他今在台北國際會議中進行總彩排。談到近來演藝圈夫妻頻傳婚變，陳昇與老婆結褵35年感情深厚，陳昇表示有看到王力宏新聞，認為情感的事不是1、2天造成，「這故事告訴我們毋通靠勢。」，言下之意是不要得意忘形、依勢仗勢。

陳昇憶起多年前，在庹宗康的店巧遇過王力宏，當時事後才得知王力宏還幫他買單。對於王力宏宣佈暫時退出演藝圈，有望復出？陳昇說台灣人是很有能耐、願意給機會，「就像是阿嬤常說『沒關係，過去就過去』」，最後笑虧：「這些事情關我們什麼事，我去想我的軍樂隊、演唱會就好。」

至於夫妻相處之道，陳昇坦言在婚姻中，當然有發生過差點爆掉的情況，只是大家沒有看到，「快40年的婚姻怎麼可能是平順，都有暗潮洶湧跟危機，刀槍只是沒有看到」，他與老婆共識是吵架絕對不要提「離婚」，「講習慣了就不太妙，離婚不是解決，能修都要修看看，互相修理。」更把夫妻感情比喻成老車，他自認重感情，車子已開了23年都沒換，有狀況就去修理，認為以前人的東西壞了拿去修，現在年輕人則是壞掉就丟，無奈說：「現在很多婚姻，確實像是兒戲。」

陳昇關心時事，被問及現在酒駕肇事多，陳昇直言看到高雄酒駕的人去殯儀館當義工，這樣挺好的，「有些人實在是講都講不聽，亂世要用重典，這樣是對的，撞死自己就算了，撞死無辜的人，大半生都活在陰影底下。」

陳昇跨年演唱會現場門票幾乎已銷售一空，來不及購買現場門票的歌迷，主辦單位宜辰整合行銷也開放「線上同步演唱會」，讓全球歌迷都能全程無時差地參與精彩的跨年演出，線上門票銷售時間只到台灣時間2022年1月1日的凌晨00:30為止，線上演唱會購票資訊請洽KKTIX售票網。