就在2021年的最後一天，台灣大哥大宣布合併台灣之星，某種程度來說，有種歷史重現的既視感，台灣大在2G時代，先後併購泛亞電信、東信電訊，把遠傳逼到沒路，最後不得已吃掉和信電訊，時空移轉到5G，這回輪到台灣大必須吃掉台灣之星。

台灣的電信市場說是「三大」，但其實是一大兩中，中華電信長期憑藉著全台最大網的優勢，用戶數就是比台灣大、遠傳多，久而久之形成「兩中」競逐局面，直到4G時代冒出了台灣之星、亞太電信「兩小」，稍稍讓電信大戰有了不一樣的局面。

兩小的橫空出世，一方面打亂了「三大」的架構，一方面也讓台灣的電信市場，尤其在資費上更為活潑。從台灣之星每年一場「電信雙11」，到亞太電信推「月租11」的超殺方案，拉低了吃到飽的費率，某種程度卻也讓台灣大、遠傳如坐針氈。

那叫「最近也是最遠的距離」，各自合併了一小，就可跟中華電信比肩，於是乎進入5G時代，遠傳硬生生地從台灣大手中，搶走幾乎算是有婚約的亞太電信，不管兩家公司合不合併，遠傳能掌握的用戶就超過900萬戶，讓台灣大看不到車尾燈。

台灣大面臨的困境是，頻譜不如中華電及遠傳，注定輸在起跑點，把台灣之星娶回家成為最直接的作法，而且為避免夜長夢多，也不要談什麼合作，直接合併，把頻譜跟用戶數都一次補足，等於重新拿回叫板中華電、遠傳的權利。

這等於也把球再度丟回了遠傳，在遠傳與亞太電深化合作後，亞太未來將同時有遠傳、鴻海兩大股東，遠傳到底是吃掉亞太電，直接把用戶數拱上與台灣大平起平坐，還是維持目前共頻共網架構，形成「泛遠傳」的概念，恐怕都得重新評估。

對台灣大來說，錯失了與亞太電信「再進一步」的機會，不管是合作、甚至是合併台灣之星，成為不得不、也是唯一的解方，然對頂新魏家來說，終於知道經營電信有多麼難為，在台灣大願娶的情況下如願退場，雙方算是你情我願、各取所需。