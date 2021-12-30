年終腳步近了，隨著雙11、雙12接續落幕，趁年底、過年前更換造型的朋友，一定不要錯過優質美髮連鎖店的變髮年終慶！名留集團業者鄭茂發表示，一年一度的年終慶今年特別加長檔期時間，而且把頭髮變美美的同時，還有機會抽到最新最夯的iPhone 13！

名留集團董事長鄭茂發認為，很多人已經很久沒有整理頭髮加上過年快到了，歲末年終勢必迎來一波變髮潮。

戴口罩還能這麼美？換個髮型是今年底前必要的帥靚清單首選！業者指出，

二年來疫情肆虐，幾乎天天都要戴著口罩才能出門，妝點打扮的動力盡失；但也有不少「髮型殺」的男神女神依舊搶眼，讓漂亮的髮型成為另類的防疫時尚。髮型設計師指出，今年流行的耳圈染、光線染在疫情期間指定率不降反增，也有了各種進化的版本，相當受歡迎，既低調也高調，即使戴著口罩也掩蓋不了個人魅力。

名留集團董事長鄭茂發表示，疫情漸解封，除了出去旅遊、大啖美食之外，更多的是民眾是趁年底去剪個帥俊美麗的頭髮。為了滿足今冬消費者的龐大需求，名留集團特別加長了年終慶檔期，自2021/12/1起至2022/1/30 共計61天，讓想要在聖誕節、跨年甚至是春節前，好好整頓一下自己「門面」的民眾可以有更充裕時間安排。

業者指出，此次的變髮年終慶活動串聯集團旗下四大品牌，活動期間只要到全台的名留、上越、AT、PS門市消費，不限金額就送海昌隱形眼鏡刮刮卡，中獎率100%，消費染髮或燙髮加碼加贈頂級保養品牌JEAN CARE面膜；消費滿2000元再得抽獎券1張(滿4000元2張...以此類推)，登錄後可參加抽獎，有機會獲得iPhone 13、Dyson 吸塵器、BALMUDA 麵包機、BRUNO烤盤等豐富好禮，共114個獎項，獎品總價值逾百萬元，挑戰全台最多優惠。

名留集團董事長鄭茂發說，今年的活動不論是在折扣、贈品或獎項數都較以往提升不少，政府有五倍券，名留也響應回饋，歡迎持券消費一起振興美麗。