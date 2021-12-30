台灣電信產業將邁入新局！台灣大哥大30日宣佈，正式與台灣之星完成合併契約簽署。台灣大預計發行2.82億新股，合併台灣之星，雙方合併後形成之5G台灣隊，台灣大哥大為存續公司，總共100MHz 3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量；加總1.1萬台3.5GHz 5G基地台，將提供90％人口、95％訊務之絕佳5G涵蓋。

台灣大哥大和台灣之星兩家企業30日各自召開董事會後，由台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表雙方完成簽約儀式，為台灣電信產業於5G發展的關鍵時刻，奠定新的里程碑。

蔡明忠表示，台灣大努力完成這項合併案，最大目標著眼於讓5G頻譜發揮更高效益的整合、提升行動通訊基礎建設的建置成效、朝向節能減碳永續發展目標再邁進一大步、並為產業重建新秩序。這項合併案，不僅為用戶帶來一加一大於二的積極意涵，更讓台灣大未來能和所有合作伙伴一起更專注「實踐」並「超越」人們對未來科技的各種想像與期待。

蔡明忠強調，簽約完成之後，5G台灣隊的兩家公司將依法定程序分別向NCC及公平會提出申請，於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

台灣大哥大總經理林之晨表示，這次合併案，對雙方用戶、員工、股東、企業合作伙伴等利害關係人權益均能產生積極正向的提升，也能促進電信產業之健全發展。期盼能得到主管機關之支持，儘快獲得NCC、公平會之核准，以便能順利整併，加速台灣5G產業開啟新頁。

台灣大表示，發射3.5GHz的5G基站耗電量可達4G基站3倍以上，5G開台之前台灣大即主張台灣不需要4、5套5G網路，尤其在今日電力與氣候危機環境下。台灣大與台灣之星網路整合後，可立刻減少一套3G網路以及數千個重複的4G基地台站點，結合台灣大哥大智慧節能系統，即刻為台灣貢獻年節省用電量4000萬度以上，長期而言，加上減少一套台灣之星 5G網路，總共可為台灣每年節省用電量1至2億度，為台灣缺電，乃至於全球減碳問題，做出巨大且實質的貢獻。

雙方分別持有之60MHz與40MHz 3.5GHz頻譜，也將成加速5G垂直應用普及與產業轉型升級的重大引擎。台灣大表示，企業專網需要專用頻譜，才不至於受到公網之干擾，台灣專頻釋出時間仍未明朗，且目前規劃給垂直場域使用之4.8-4.9 GHz專頻為次主流頻段，設備與終端成熟度、成本短期內都不利於垂直場域發展。5G台灣隊成立後，在智慧工廠等企業垂直場域，將能立刻以台灣之星原持有之40MHz 3.5GHz，以原有公網設備發射，提供不受公網干擾之企業專網服務，在最佳成本效益下，全力加速台灣產業的5G智慧升級，大大提升國際競爭力。

此外，台灣之星持有之900MHz、2600MHz頻譜，與台灣大持有之700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz 頻譜充分互補，未來5G台灣隊將能提供最高達7CA之5G NR CA，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速之5G全方位需求，加速台灣元宇宙、Web3，以及AIoT等次世代行業的發展。

於用戶權益上，本案合併完成後5G台灣隊加總共980萬用戶，形成大型業者經濟規模，整體基礎建設投資效益與用戶體驗將大幅提升，雙方用戶都能在合併後享有更大網之網內互打優惠；台灣之星既有客戶亦將能以原資費升級享有1.5倍4G涵蓋、3倍5G涵蓋，且設計容量更大的之優質網路，以及更高密度實體店面，更方便貼心的服務體系。

簽約完成後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃；同時期待在合併完成後，近千萬用戶的基礎，也將更有助於台灣大推動好速成雙、mo幣多、Disney+等獨門方案的銷售量，結合momo購物、台灣大寬頻等集團關係企業，發揮更強大的整合績效，以「Open Possible 能所不能」的核心精神、更亮眼的經營成果回饋所有利害關係人。