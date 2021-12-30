公投前農委會主委陳吉仲接受民進黨網路部Podcast《耳朵出遊不出油》節目，疑似將萊克多巴胺比喻為保健食品，結果陳吉仲被藍營將衛福部長陳時中、內政部長徐國勇一同封為「政院新三寶」。陳吉仲今(30)日表示，進入政府部門後，初心不能改變，若改變了就沒資格在這位子。

陳吉仲今日受邀於媒體人黃光芹《新聞不芹菜》節目專訪表示，這次反萊豬公投沒有通過，代表從府院黨到人民都有認知到萊豬公投對國家往前走非常重要，以前政府對於萊劑殘留安全容許量論述不足，不敢勇敢正面地面對。

陳吉仲說，這次碰上公投，在行政院長蘇貞昌等人帶領下，不管行政團隊、立委、縣市議員都紛紛辦活動說明，尤其公投前兩場宣講活動回到家鄉萬丹舉辦，在禮拜四晚上還有2000多人來參加，令人非常感動。

主持人問到被藍營冊封為「政院新三寶」一事，陳吉仲表示，這幾年在農委會做的事情，都要以專業角度出發，農委會就是要對全台灣農漁民負責，這次開放萊克多巴胺安全容許量時，在立法院接受到許多砲火，對方都說，「你是靠養豬長大，明明以前反對萊克多巴胺，現在怎麼變了？」

陳吉仲強調，在進入政府部門後，初心不能改變，若改變了，不僅沒資格在這位子，也要迴避公共議題參與。

陳吉仲說，不為農民就不會有正面能量，沒正面能量就沒辦法面對外界排山倒海的批評，農委會就是要秉持專業把問題解決，而他的工作就是避免非專業的人士影響到同仁執行業務。

陳吉仲表示，稱我們是三寶不僅是對我造成傷害，也是對農民不尊重，擔任農委會主委若沒有貢獻，也會不想待在這位子上，現在各種攻擊都非常迅速，而且還不是從專業角度批評，能繼續撐下去，就是想把長期的農業問題解決，「不然回學校教書不是很好嗎？」