一代「俠女」鄭佩佩憑電影《大醉俠》一炮而紅，演活無數邵氏武打片時代女俠角色，卻急流湧退嫁入豪門，8次懷孕竟4度流產，淪為豪門「生育機器」；離婚後的鄭佩佩曾落魄到只能寄宿佛堂，後因周星馳找她演《唐伯虎點秋香》的「華夫人」而重新翻紅，才有後來演《臥虎藏龍》「碧眼狐狸」奪金像獎最佳女配角的榮耀時刻。據鄭佩佩本人透露，因為她兼通國語跟粵語，正好充當周星馳與「秋香」鞏俐的潤滑劑，才讓《唐伯虎點秋香》順利拍攝完成，但她則謙虛表示：「沒有星仔哪會有我！」

鄭佩佩在1966年演出《大醉俠》的「金燕子」一角成名，奠定其一代銀幕女俠的地位，更曾在1969年被報界選為「武俠影后」；24歲的她卻在當紅之際，嫁給富商原文通到美國生活20年。婚後的鄭佩佩並不幸福，曾經懷孕8次卻流產了4次，彷彿淪為豪門的「生育機器」，就在最小的兒子出生後2年，她與原文通婚姻走到盡頭，所投資的電視事業也因經營不善而倒閉。

鄭佩佩和原文通1970年在台北補辦婚禮。（資料照／楊嘉慶攝）

鄭佩佩經歷了人生最落魄的時候，返回香港面對瞬息萬變的藝能界，當時早已不再流行拍武俠片，連房租都繳不出來的她只能寄宿佛堂；後來周星馳正開始籌備新的電影，正愁找不到會點武功的女配角，於是找了鄭佩佩來飾演《唐伯虎點秋香》裡的「華夫人」。

鄭佩佩東山再起翻紅。（資料照／張兆輝攝）

《唐伯虎點秋香》電影票房賣座，也讓鄭佩佩又再一次嘗到爆紅滋味，更憑藉著「華夫人」這個角色打開了大陸市場，接到了更多演戲邀約，也因此得到了李安武俠片《臥虎藏龍》中「碧眼狐狸」的角色，還以此劇拿下了「香港電影金像獎」最佳女配角；鄭佩佩曾在日前爆發「黑周星馳」事件當中說：「沒有星仔，內地幾億人口怎麼會認識我『華夫人』啊！」說明他對周星馳這番「知遇之恩」的感懷。

鄭佩佩相當感謝周星馳，讓她再次以「華夫人」角色回到幕前。（圖／翻攝鄭佩佩微博）

鄭佩佩近年較少接戲，不久前在真人版電影《花木蘭》軋一角飾演媒婆，被視為大彩蛋而掀起熱議。4年前她出版了自傳《回首一笑七十年》，書中透露兩個秘密，一個是當起「說廣東話周星馳」與「說普通話鞏俐」兩人的翻譯；另一個「殺人滅口、必備良藥」台詞，也是她半夢半醒之間，與周星馳即興對話「嗨」出來的。

華夫人是武俠影后鄭佩佩東山再起大作。 （圖／翻攝自電影「唐伯虎點秋香」）

鄭佩佩寫道：「吃夜宵的時候，星仔聽見我和鞏俐用普通話聊天，像發現什麼寶似的：『佩佩姐會講普通話，可以讓佩佩姐來當我們的翻譯。』...那場戲是唐伯虎進了我們華家的第一個晚上，半夜三更來了幾個採花賊，唐伯虎跑到秋香姐的房裡，是想通風報信英雄救美的，怎麼知道讓秋香誤會了。那段戲，本來星仔安排了唐伯虎要和秋香對詩詞。鞏俐卻說公司給她的那個劇本上，沒有這段戲。她不但聽不懂星仔的廣東話，更不能理解星仔的唐伯虎這種無厘頭的『詩詞』。」鄭佩佩這位「華夫人」當起「唐伯虎」與「秋香」的翻譯，也成功扮演「潤滑劑」，讓電影的拍攝工作順利完成。