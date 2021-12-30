索馬利亞一名警察和居民表示，境內伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）今天攻擊首都摩加迪休北方巴拉德鎮，在與政府安全部隊作戰時擊殺至少7人。

摩加迪休（Mogadishu）以北30公里巴拉德鎮（Balad ）的警方和居民說，與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的青年黨戰鬥人員凌晨襲擊並壓制了巴拉德鎮出入口一座橋梁的守橋政府軍。

巴拉德一名店東努爾（Hassan Nur）透過電話告訴路透社：「橋梁發生激烈槍戰時，我們正在一座清真寺禮拜。青年黨占領了這座城鎮，壓制橋上的守軍。」巴拉德是連接索馬利亞中謝貝利州（Middle Shabelle）和下謝貝利州（Lower Shabelle）的農業城鎮。

他說：「鎮上幾乎沒有警察部隊，（警察）失踪了。當雙方開始交火時，大家都跑進屋內。我算了一下，有5名軍人和2名平民婦女死亡。」

警察隊長阿里（Farah Ali）說，攻擊過後，青年黨作戰分子在鎮上短暫停留，然後離開。

「據我所知，包括士兵在內，大概有8人死亡。」

青年黨力求推翻索馬利亞政府並實施嚴格的伊斯蘭律法，常以槍械和炸彈攻擊安全和政府目標，也會攻擊平民以及非洲聯盟（African Union）的維和部隊。