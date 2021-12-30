《盧秀芳辣晚報》

NCC公布網管法草案，FB、PTT、YouTube、IG等社群平台都納入規範，引發爭議。中天新聞針對「NCC推網管法，納管FB、PTT、YouTube、IG等社群平台，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選「驚呆！網路戒嚴來了，以後我要去哪裡543」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》30日派出記者辮子妹針對「NCC推網管法，納管FB、PTT、YouTube、IG等社群平台，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.驚呆！網路戒嚴來了，以後我要去哪裡543

2.太誇張！蔡總統不是最愛喊言論自由嗎？

3.呃…嚴管網路？民進黨好的不學是在幹嘛？

4.挺啦！台灣就是太自由，管起來剷除異己

5.恐怖！綠共不是叫假的，要宣布戒嚴了嗎？

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中14人選擇選項1；4人選擇選項2；1人選擇選項3；1人選擇選項4；0人選擇選項5。

一位正妹表示，「就是會希望想講什麼就講什麼，比較好。就是會希望，不要去管太多這個事情。」一名女子則表示，「可能就沒有言論自由，就是大家在發表言論的時候，就是會想過再發文，就是沒辦法那麼自由了。啊台灣不就是自由風氣嗎？」還有一位男生直言，「管制喔，我個人是覽得不要比較好。」

還有一位正妹表示，「如果你當初是以新聞自由聞名的話，你現在就不要反過來管我們。」一位男生認為，「網路就是要自由一點，讓大家自由的抒發自己的想法這樣。」另外一位男生也說，「沒有必要吧，我覺得沒有必要到還要網管法，有點太..多了。」

不過，也有一位年輕女生認為，「挺啦！台灣就是太自由，管起來剷除異己。」一位女生則說「有些人的言論，真的是講的太難聽了。」