台中發生女兒與男友聯手殺害父親的逆倫慘案，消息傳出，附近30多年老鄰居們全都不敢置信，表示江男原是吸管、免洗餐具工廠老闆，工廠收掉後，跑去當月薪3萬多的校警支撐家庭，還咬牙供大女兒出國留學，當年還和友人、鄰居分享驕傲喜悅，豈料這竟然會成為女兒弒父的導火線。

鄰居表示，江家原先是個小工廠，經營製作吸管、免洗餐具的生意，但後來經濟不景氣，生意一落千丈，將工廠收了起來，江父才去應徵保全，經濟從原本的小康，變成只靠一個月3萬多的月薪過活。

鄰居還說記得江女小學時候成績優異，個性不錯、蠻乖的，當年江女出國念書，江父十分自豪，一向低調的他還開心跟鄰居、友人分享喜悅：「我女兒保送到美國念書！」，未料出國一事卻釀成殺機，鄰居感慨「他說大女兒功課好，還特別用心栽培。」

據了解，江女到美國攻讀碩士，一讀7年，江父實在負擔不起，江女中斷學業，今年2月返台。鄰居表示，江女與張男，今年回國後，就常回家要錢，近幾個月更1、2個星期就回來一次，每次回來就聽到張男站著三七步對江家大小聲，吵得鄰居受不了，張男囂張流氓的態度，讓江家很害怕，警察也來了好幾次。