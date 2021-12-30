多家外國車商對接手福特印度車廠有興趣 20:512021/12/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度南部泰米爾納德邦政府30日表示，福特汽車9月宣布計劃停止當地生產後，雖然跟塔塔集團就接手福特汽車工廠進行談判而沒有結果，但多家外國車商已表示有興趣。福特預期在2022年底前停止當地的汽車與引擎生產部門的運作。 北市接手台北車站疫苗接種站 施打者仍可獲得百元等值商品 尼加拉瓜沒收我館舍 轉移給北京 #福特 #有興趣 #當地 #接手 #多家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫時代的家用寬頻 Gigabit光纖來了 04:102021/12/26 產業．科技 陳松勇留10億印尼盾給看護Yule 傳回當地媒體全報導 20:502021/12/28 娛樂 長春化工接手寶德能源廠房 銀行團債權年底前全面完成提存 10:282021/12/29 財經 食安引發抗議 鴻海印度清奈廠停工五天 04:102021/12/22 財經要聞 綠能跨大步 南加州太陽能電廠 拜登准了 04:102021/12/23 全球財經 美福特號超級航母老毛病終於解決了 明年可望部署 11:192021/12/24 軍事 垃圾島嶼蛻變之路／重建海岸線 啟動觀光願景 10:242021/12/22 寶島 小三不愛孩子 陸男親手將兒女扔出15樓致死 2人遭判死刑 21:442021/12/28 社會 花旗賣菲國消金 售價11億美元 04:102021/12/24 全球財經 《國際產業》現代、起亞火燒車 美國加速查主因 09:092021/12/28 財經 蘋果查印度廠弊端 鴻海道歉了 04:102021/12/30 財經要聞 財經熱門新聞 震撼彈！台灣大哥大宣布合併台灣之星 穩坐電信二哥 - 財經 電信業洗牌！台灣大砸282億併台灣之星 換股比例曝光 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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