印度南部泰米爾納德邦政府30日表示，福特汽車9月宣布計劃停止當地生產後，雖然跟塔塔集團就接手福特汽車工廠進行談判而沒有結果，但多家外國車商已表示有興趣。福特預期在2022年底前停止當地的汽車與引擎生產部門的運作。

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