國旅逐步復甦，看準國人消費爆發力，臺灣企銀藝FUN卡2022年優惠大升級，指定通路刷卡消費最高享3％回饋，加碼回饋每戶每月上限從新臺幣100元提高至300元；除了擴大藝文、旅遊優惠，另外新增影視娛樂相關通路現金回饋，讓卡友一整年只需一卡就能「FUN」心刷。

臺灣企銀藝FUN卡滿足藝文愛好者的閱聽饗宴，只要在國內藝文訂票系統、誠品、金石堂書店及周刊雜誌訂閱，消費最高享3％回饋。此外，藝FUN卡也新增指定電影院、遊樂園、訂房網Agoda、Hotels.com、Booking.com、國內旅行社及旅遊行程線上平台如KKday等加碼現金回饋，適逢即將到來的農曆新年與小朋友最期待的寒假來臨，讓全家開心出門遊玩Fun輕鬆之際還能省荷包。

不僅如此，臺灣企銀藝FUN卡祭出免費參觀國內外百大指定博物館，特別新納入國人喜愛景點「國立海洋生物博物館」，消費滿10000元可享1張價值450元的國立海洋生物博物館門票優惠，熱愛參與藝文旅遊活動者千萬別錯過。

自2022年起臺灣企銀藝Fun卡新戶核卡並於核卡後60日內，新增一般消費3筆，且每筆達666元(含)以上，即贈7-ELEVEN電子禮券500元。另自2022年起，臺灣企銀各信用卡持卡人於前月一般消費達15000元還可享當月高鐵標準車廂對號座2張85折優惠。

臺灣企銀致力於協助各中小企業核心業務成長，信用卡業務更提供中小企業主商旅、藝文、永續、公益等不同種類供客戶申辦，積極洽談合作通路並適時調整各卡片權益，提升滿意度，如近期剛上市的「永續生活卡」，提供綠色通路最高11％刷卡金回饋，符合客戶需求，並藉由信用卡營運與客戶永續連結。