微風集團旗下阿舍食品30日宣佈跨足植物蛋，攜手台大食研所耗時二年研發推出全台第一支「Plant Based植物蛋」產品，目前在微風超市獨家販售，且已輸出美國一貨櫃，預計五年內可攻占國內蛋市占達2％。

有別於市面上的植物蛋多使用豆類去模擬蛋的口感，阿舍所推出的「未來蛋」則是採用「大米蛋白」作為主要原料，不僅蛋白質含量更高，同時在塑型上更能呈現蛋的綿密與濃稠感，強調無過敏原、零膽固醇、純素等特色，目標客群不僅止是國內300萬素食人口，還可作為嬰兒副食品、健身者、環保人士所青睞。

目前全球的植物基飲食仍以西方國家為主，但放眼現在的全球環境變遷以及健康飲食風氣的崛起，植物基飲食勢必成為未來主流，而台灣素食人口居全球第二，以目前阿舍食品新廠產能每月可做30萬包植物蛋，預計2022年7月產能全開，有望一年做360萬包，估計五年後可攻占2％蛋市占。

微風集團微風超市今年受惠疫情，超市全年業績成長幅度高達22％，而阿舍食品也因疫情所致，阿舍乾麵與牛肉麵等食品逆勢翻揚，全年業績成長達16％，以資本額4億估算，2021年EPS挑戰4元沒問題，大幅優於2020年的2.7元。

阿舍食品總經理羅大為指出，阿舍台南新廠預計2022年暑假啟用投產，屆時舊廠仍持續生產阿舍乾麵，而新廠產能主要是全方位食品，包括XO醬、調理包、植物蛋與植物蛋調理包等，預期新產能、新品兩大動能挹注下，全年業績增長可期。