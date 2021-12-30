經濟部趕在年底最後一天上班日，預告「2022年再生能源電能躉購費率」。最重要的太陽光電收購部分，考量業者模組成本增加，費率比去年上半年不減反增3％以上，從一年公告兩期費率，也改為三期，以求更即時反映實際成本。風力部分，離岸風電費率每度從4.6元小降為4.5元，但僅剩最後1家開發商可以使用。

這次費率新增部分，在地熱發電上，首度訂出不及2MW容量級距，費率訂為每度5.77元，至於2MW以上，維持去年的5.19元。廢棄物發電則新增「農業廢棄物」類別，躉購費率每度5.14元。值得注意的是，這次躉購類別增建「海洋能發電」，由於是尚在開發中的新能源，每度給到7.3元高價，以鼓勵新進或進行試驗的業者。

能源局表示，雖然海洋能尚屬發展中的能源，但因為有新進業者想進入，必須訂出參考價讓它們跑財務。地熱新增小容量級距，是因為在地底下，探勘不確定性高，通常要採到才會有經濟規模，所以要鼓勵初期探勘，給予較高費率。農業廢棄物則是不像一般類廢棄物(垃圾燃燒)容易集中，像是稻穀、稻桿前期收集成本高，所以也獨立出一個費率。

而在目前發展重點太陽光電部分，今年因全球通貨膨脹，太陽能模組成本上揚，產業今年建置成本加重，因此往年逐步下修費率的太陽光電，明年費率不減反升。

依據預告，一般住家，俗稱小屋頂的20 瓩以下光電收購價，上半年每度為5.86元，比去年上半年同期的5.67元，上揚3.3％。業者主力的地面型光電，每度3.94元，也比去年同期調升3.9％。水面型太陽光電4.33元，亦是調升3.3％。

能源局解釋，這主要是模組成本增加關係，不過預期明年下半年成本可往下，所以第三期費率就有下修，像是地面型每度3.74元，就低於上半年的3.94元。

風力發電部分，原預期明年不再設置離岸風電費率，但新預告草案，仍公告每度有4.5元收購價。能源局官員解釋，這是因飛安問題被取消資格的桃園麗威風場，遞補者條件有問題，仍在洽談接手者，所以明年仍須設有費率，以利最後1家開發商適用。

陸域風電部分，每度持續從2.3元下修為2.1元，能源局說，此對業者無影響，因費率低，業者多數不會賣給台電，而會自己找企業以高價賣掉。

2022躉購費率獎勵機制部分，另新增反映太陽光電特高壓建置成本及其輸電線路費用、加強電力網均化成本等相關外加費率、台東地區納入太陽光電區域加成機制；配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制，新增費率適用條文；為提升原民區域設置地熱及小水力，新增原民利益共享機制。