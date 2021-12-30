首艘國產兩棲攻擊艦海南艦展開系列試驗訓練

針對日本與美軍制定台海爆發戰事時的日美聯合作戰計畫，並聲稱日本將允許美軍在南西諸島建立臨時攻擊基地，北京對此公開予以斥責。中共軍方則披露了075兩棲攻擊艦海南艦在南海海域的最新訓練畫面，對日美兩國提出警告。

據《多維新聞》報導，大陸央視12月29日公佈共軍075兩棲攻擊艦首艦海南艦在南海最新訓練畫面，畫面顯示海南艦先後進行了艦載直升機、氣墊艇、兩棲戰車協同訓練等多項訓練任務。《央視》稱，此次訓練重點圍繞艦艇部署優化、改進指揮流程、強化協同能力等關鍵環節。

報導說，大陸自主開發的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在今年4月入列，它被外界稱為“奪島神器”。

央視公布的海南艦訓練畫面顯示其進行艦載直升機、氣墊艇、兩棲戰車協同訓練等多項任務。（圖／央視截圖）

今年4月23日，解放軍海南艦入列。海南艦是中共海軍首艘075型兩棲攻擊艦，亦是中共海軍最大的兩棲戰艦。當天一同入列的還有055型驅逐艦大連艦和094A型戰略導彈核潛艇長征18號，由中共總書記習近平現場授予軍旗。

大陸《央視》曾在6月公佈海南艦內部構造及海軍日常訓練畫面，報導稱，海南艦大約有15層樓高，艦船搭載有兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等；艦船內部有車輛庫、直升機庫，十分寬敞；直升機可通過升降機調運至甲板；此外，解放軍海軍作戰系統也十分現代化。

《央視》表示，此次海南艦訓練重點圍繞艦艇部署優化、改進指揮流程、強化協同能力等關鍵環節。（圖／央視截圖）

報導表示，海南艦甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自防禦能力。

值得注意的是，海南艦的入列在當時引發外界關於「為武統台灣做實質準備」的猜測，針對相關問詢，中共軍方未予否認。

日媒《共同社》日前曾披露，日本自衛隊已與美軍制訂設想台灣發生緊急事態時的日美聯合作戰計畫草案。根據計畫，日本將允許美軍在南西諸島建立臨時美軍基地，而那些島嶼大多數都有人居住。