「姐姐」謝金燕往年都是各大跨年晚會的壓軸，更是收視保證，但今年因有新計畫要籌備新作品，不得不連續第2年缺席跨年晚會，當時消息被證實讓一票網友只能盼望明年；但謝金燕今（30）日突然曬出一張「獨眼龍照」，自曝右眼腫脹還瘀青，表示要以這個狀態渡過2021年最後一天，僅說不是被扁被打被K，最後也未透露受傷原因，卻仍讓網友超驚嚇，願她早日康復。

近年來各地各年演唱會都會爭相邀請大咖藝人表演或當壓軸，其中資深女歌手謝金燕只要有登台，不僅能炒熱全場氣氛，還幾乎都是當晚的收視冠軍，但2018年被酸民虧「表演的梗都一樣、退燒了」，讓她難過到決定先休息；去年則是因為忙著排練小巨蛋演唱會，缺席跨年演出，今年則透過經紀人證實也不會唱跨年，因為要籌備新作品。

在許多粉絲惋惜跨年看不到姐姐時，謝金燕今晚無預警曬出「掛彩照」，無奈地表示「沒想到，要這樣渡過2021的最後一天，原來『睜一隻眼閉一隻眼』是我對2021的總結…」；謝金燕也似乎憶起過去唱跨年回憶，「從前的今天都在彩排牙」、「姐又再次神預言不唱跨年是對的牙」，更補充說明自己沒有被扁被打被K被媽媽揍」。

謝金燕到最後也沒透露受傷真相，但右眼包紗布變獨眼龍的模樣，也讓粉絲們超心疼，紛紛留言關切，「保重，早日康復」、「姐姐怎麼了，保重身體」、「怎麼了？要保重身體，我們還在等姐的演唱會呢」、「看起來滿嚴重的，要好好照顧身體」。