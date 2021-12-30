面對日益嚴峻的氣候變遷風險，第一金控由上而下推動氣候變遷治理，戮力成為永續金融的領航者，自2018年導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD）框架，2020年成為TCFD支持者，2021年更發布TCFD報告書，取得英國標準協會（BSI）Level-5+最高等級認證，為金融業唯一。

第一金控於2011年即訂定企業社會責任守則及政策，作為管理集團各公司對ESG（環境、社會與治理）各面向風險與影響之最高指導原則，結合核心業務訂定「永續金融，第一品牌」目標。2020年經董事會審議通過，將包含氣候變遷風險之新興風險納入集團風險管理政策，並依據TCFD發佈之「氣候相關財務揭露建議書」盤點及辨識營運活動可能面臨之風險及其抵減措施與執行情形提報董事會，並以升溫控制在遠低於2℃（WB2℃）之SBT（科學基礎減量目標），訂定集團2022年起類別一及類別二總碳排放量，至2050年，每年須較前一年減少2.5％之減碳目標，並朝向自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大對綠電採購比重及導入內部碳定價等方向努力。

為善盡金融業於財務供應鏈之社會責任，第一金控促請高排碳產業之國內企業授信戶應揭露近三年溫室氣體排放量，若連續兩年增加者則要求敘明原因並提出節能計畫或減碳目標；亦推出「永續發展連結貸款專案」，將授信戶於溫室氣體排放、節電及降低廢棄物總量等管理指標納入優惠融資評估重點。基於重視氣候變遷管理議題之實踐與努力，2021年CDP氣候變遷問卷評比三度獲評最高等級「A List」，為國內唯一連續四年居領導等級（Leadership Level）的金融業，也是唯一連續三年榮獲「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎之企業。

為提升治理階層之氣候風險意識，第一金控辦理2021年集團各公司董監事教育訓練，特別安排「綠色金融公開資訊揭露-TCFD架構與案例」專業課程，以利氣候治理決策訂定。第一銀行綠色金融教育館之「氣候風險保衛戰」課程設計則係以氣候風險為主軸，結合投資行動之互動式環境教育課程。

未來，第一金控將持續作為投入低碳轉型企業之最佳金融後盾，肩負引導客戶及被投資公司落實環境永續及低碳轉型之責任。