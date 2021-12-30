1名女網友上班所在的辦公大樓女廁因經常遭使用者破壞環境，甚至有「排泄物、經血亂噴」的情形，疑似引來打掃阿姨不滿，打掃阿姨直接貼上公告「如果造成廁所髒亂不處理，『你會變成噁心臭X魚沒人要，終身沒人愛』」，讓女網友笑說「我都有沖乾淨我怕沒人愛」。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她上班所在的辦公大樓公用女廁因為常有使用者「亂大便、亂噴尿、噴月經」，因此廁所隔間的牆壁上疑似被打掃阿姨貼上公告，其中最上面的公告寫著「陸續發現廁所有沒沖的排泄物或是經血亂噴的現象，請一同保持整潔」。

打掃阿姨疑似不滿女廁髒亂，竟貼上公告「如果造成廁所髒亂不處理，『你會變成噁心臭X魚沒人要，終身沒人愛』」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友貼出的照片中共有3張公告，其中第2張公告寫著「不要月經或尿滴在馬桶上不處理，請當個乾淨的女人，如果造成廁所髒亂不處理，『你會變成噁心臭X魚沒人要，終身沒人愛』」；原PO則笑說「不是我貼的，會是打掃阿姨嗎？我都有沖乾淨我怕沒人愛」。

其他網友則留言說，「衛生習慣不好的人，根本不會因為有人說了這些話就做改變」、「我也是清潔員，非常感同身受，有時候真的都很難想像，一個簡單的解決生理的設備為什麼有辦法讓它這麼可憐」、「看起來真的很可怕，很有味道跟畫面的廁所」、「看的出來打掃阿姨怨念很重」。