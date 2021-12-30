好市多一款399元卡通鐵盒拼圖在2、3年前曾轟動一時，引發搶購潮，甚至有代購業者大量掃貨，然後在網路上以高價轉售，不過近日有網友在好市多退貨專區發現一整疊拼圖，斷言肯定是代購業者賣不出去而退貨。

這款卡通鐵盒拼圖是好市多在2018年推出的商品，20盒一組只要399元，拼圖上的圖案通通是迪士尼知名的卡通角色，因為圖案豐富、價格優惠，許多分店的存貨都被掃光，不過2020年拼圖又上架了，但民眾還是搶不過代購，當時代購業者狂掃8箱、大約88盒拼圖的畫面還引起撻伐。

2022年拼圖重出江湖，有民眾就在賣場上直擊到代購的掃貨畫面，兩台推車上放滿8盒拼圖，讓網友怒轟：超無恥！(圖／翻攝自 COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

而昨(29日)有網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，他經過退貨專區時發現，櫃台上放了一整疊卡通鐵盒拼圖，目測共有16盒被貼上退貨條碼，讓原PO懷疑是不是代購沒賣完拿來退貨，「賣不好，所以提早退貨吼」。

貼文引起討論，許多人覺得代購賣不完退貨太狡詐了，「這不叫代購，這叫黃牛了」、「某一年聖誕節很夯，代購一組最高甚至賣到800～900元」、「投資有賺有賠，但是在好市多補貨根本不會賠」。

不過也有人分析退貨的其他原因，覺得商品本身品質並不穩定，「昨天買了，但是發現有缺片，不然就是圖文不符」、「買過覺得不好拼，只有點薄，很容易被小孩破壞」、「上禮拜聖誕節跟朋友玩交換爛禮物送出去了」。