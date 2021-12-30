海軍遼寧艦航母編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機準備著艦。（微信公眾號：大陸國防部發布）

海軍遼寧艦航母編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機進行夜間起降訓練。（微信公眾號：大陸國防部發布）

中國國防部發布消息，今天（12月30日）上午，海軍遼寧艦編隊圓滿完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港。在20餘天的訓練中，編隊跨黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，進行多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。訓練中突出以戰領訓、實戰實訓、聯戰聯訓、體系練兵，對標遠海部署能力需求，深入開展實戰運用研練驗證，有效提升了航母編隊體系作戰能力。

報導稱，12月9日，編隊啟航後直奔黃海某海域，組織開展了編隊搜救、艦載機戰術飛行、空情處置等多項針對性訓練，並圍繞艦載戰鬥機全天候作戰進行專攻精練，高強度、跨晝夜、多批次的艦基起降訓練有序展開。

報導稱，在向西太平洋航渡期間，遼寧艦編隊航行一路、戰鬥一路，保持高度戒備，及時調整戰鬥部署等級，變換戰鬥隊形，有效穩妥處置複雜多變的海空情況。在西太平洋，編隊連續轉戰多個訓練海域，貼近實戰檢驗編隊作戰能力，多次組織對空、對潛等分域作戰訓練課目，殲-15艦載戰鬥機島鏈外跨晝夜連續訓練和戰術飛行，進一步錘鍊作戰籌劃、指揮控制、體系構建、兵力協同和綜合保障能力，檢驗、完善、優化戰訓成果10餘項。

報導稱，浩瀚的太平洋湧大浪急、海況惡劣，編隊官兵充分發揚「一不怕苦、二不怕死」的戰鬥精神，緊抓練兵時機，在複雜戰場環境中錘鍊敢打必勝的戰鬥意志。訓練期間，外軍艦機對大陸航母編隊多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊全程穩慎處置，多次組織艦載戰鬥機戰鬥起飛、有效應對，充分展示了各級指揮員專業的軍事素養和廣大官兵頑強的戰鬥作風。