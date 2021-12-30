天冷泡湯客增加，台南市楠西區龜丹溫泉體驗池非假日也有許多遊客。（劉秀芬攝）

2019年底才開幕的六二溫泉山房，新穎的設計備受年輕人喜愛。（劉秀芬攝）

2019年底才開幕的天喜悅溫泉，鄰近開業已20年的龜丹水哥溫泉，各有其忠實客人。（劉秀芬攝）

天氣冷颼颼，不少民眾喜歡泡湯養生，台南市楠西區龜丹溫泉區的遊客12月以來也倍增。業者表示，受惠於後疫情時代國旅興盛，住宿客人也增加，假日幾乎都客滿，預約也排到農曆年春節。

龜丹溫泉區溫泉水是碳酸氫鹽泉，無色無味、水質清澈，酸鹼度介於8.08至8.55之間，有「美人湯」之稱，20多年前即有業者開發，2013年由台南市政府劃定龜丹溫泉特定區管理，面積近82公頃。

雖然政府已劃定龜丹溫泉特定區，但要蓋新的溫泉旅館或溫泉體驗區，要符合農地利用、水土保持及溫泉營業法規，要開發還是有難度，因此除了已經營20多年水哥溫泉、市府委外經營的龜丹溫泉體驗池，2019年底才有天喜悅溫泉、六二溫泉山房兩家新業者開幕，形成聚落效應，目前還有高雄業者已買好土地準備開發。

業者表示，近來在部落客、網紅宣傳下，加上台南市政府觀旅局在旅展推銷、找藝人拍片宣傳，龜丹溫泉遊客較去年底同期倍增，許多旅行社已將龜丹溫泉列入山區旅遊行程之一。

1名來自台南市陳小姐表示，以前台南溫泉只聽過關子嶺溫泉、六重溪溫泉，最近在網路上看到部落客推薦，覺得龜丹溫泉區設計比較新穎，比較吸引人，加上搭公車就可抵達，十分方便，因此揪朋友一起來體驗。

楠西區長李鴻裕表示，為了吸引遊客，公所編列預算，將分批於龜丹溫泉附近公路旁種植紅花風鈴木、花旗木，營造賞花公路美景，春天時可與水哥溫泉園區上百棵花旗木輝映。

除了種植花樹美化公路，地方也希望林務局所轄龜丹溫泉步道重新整理開放，社區願意認養。龜丹里長林茂松說，龜丹溫泉步道自2009年88風災後部分路段崩壞，為了安全起見不開放民眾進入，大家覺得很可惜，若能加以整治，泡溫泉搭配走步道，更能吸引遊客造訪。

西拉雅國家風景區管理處表示，已委託設計公司盤點龜丹溫泉區資源，希望重新整飭入口意象與指示牌，下月會與各單位、地方代表開會，討論如何整合公部門資源，提出具體可行方案。