年關到民眾資金需求高，純網銀搶攻，樂天銀行、LINE BANK近期皆祭出信貸優惠。樂天銀行祭出分期型信貸「首期利息一律五元」的限期優惠方案，LINE Bank則祭出分期信貸方案，利率一段式1.68％起，開辦費僅488元，且即日起至2022年1月31日止，成功完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次新台幣1萬元抽獎資格。

樂天銀行指出，即日起至2022年2月28日推出分期型信貸首期利息一律五元的限期優惠方案，只要客戶正常繳款，將於指定時間內回饋現金至帳戶。且開辦費由原價6000元打折至1000元，年利率最低1.68％起。

樂天銀行指出，2022年1月31日前完成撥款，還可享加碼抽Switch的雙重優惠。尚未在樂天開戶的朋友能在申貸流程中一併申請開戶，全程線上，方便有效率，最快24小時內就能撥款。

LINE Bank指出，LINE Bank分期信貸方案，利率一段式1.68％起，開辦費也僅488元，且LINE Bank也宣布即日起至2022年1月31日止，成功完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次新台幣1萬元抽獎資格。

除了既有的園區專案、醫師專案外，即日起，LINE Bank也特別針對金融業員工祭出優貸專案，倘若申請人現任職於金控、銀行或投信、產險、壽險、證券公司，並經LINE Bank認定工作性質為內勤正職員工或銀行理專、年收入達新臺幣60萬（含）以上且信用往來無異常者，即有機會享一段式利率1.68％，活動至2022年3月31日止。

LINE Bank指出，LINE Bank推薦友禮自2022年1月1日起祭出現金抽獎優惠，只要每成功推薦一位好友完成開戶綁定，即可獲得「LINE POINTS 100點」，且推薦人與被推薦人同享現金3萬元抽獎機會，而成功推薦第2名起再加碼得「現金100元」，邀請越多、獎勵越多，無上限。被推薦人開戶成功綁定LINE與LINE Pay帳號後，還享開戶禮LINE POINTS 300點。