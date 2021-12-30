歲末年初，除了2022年的連假攻略、等待年終獎金何時發外，最受矚目的是各家銀行的信用卡權益更新。目前渣打銀行、永豐銀行、匯豐銀行等，陸續公佈明年的權益資訊，2022年信用卡權益多半是相對縮水，許多現金回饋神卡砍半回饋優惠，或是回饋上限壓低。

渣打銀行公布，現金回饋御璽卡明年2月起，不論國內或海外消費僅剩1％現金回饋，不過針對優先理財、優先私人理財客戶，享有2％回饋（保費與學費亦享回饋）。

聯邦銀行賴點卡同樣在主要權益國內2％、海外3％LINE POINTS 回饋不變，原本的「消費滿額，超商超市5％」、「每週六LINE Pay最高7％」則改為「使用LINE Pay綁定賴點卡於指定餐飲消費，享最高LINE POINTS 7％回饋」，此更新好處是不受限週六加碼優惠，消費者可享優惠延續。

台新銀行@GOGO、FlyGo卡兩張卡權益都沒變，權益從原本的 2022年1月底延長至3月底。

永豐銀行推行的幣倍卡2022年權益變更，根據外幣資產往來分類兩大用戶：1元～10萬元屬懂匯、10萬元以上屬超匯，行動支付回饋兩者皆縮水至3％，指定海外通路agoda、Hotel.com、Expedia這些大型訂房網，以及CASETiFY、GoPro這些特定品牌通路則再加碼3％。

匯豐銀行匯鑽卡擴增消費者使用場域，從原本5家通路增加逾20家以上，包含影音娛樂Disney+、Netflix、YouTube、Spotify、 Nintendo、線上訂房agoda.com、Booking.com、海外網購 AMAZON、ASOS、HERMES、SELFRIDGES、Shopbop.com、eBay、GMARKET、DOKODEMO、行動支付PAYPAL、街口支付以及國內網購/外送類的momo購物網、Uber Eats等通路於2022年6月30日止皆享回饋3％現金點數。匯豐銀行更加碼把消費者回饋極大化，享有現金積點累積滿5000點，且帳戶內有10萬元，即能兌換1萬元刷卡金，加總回饋率高達6％。

Money101總經理朱本傑表示，各家銀行信用卡針對消費者目的需求差異性，主推各類別信用卡，若要賺取優惠，更需要關注各領域神卡，依據不同消費傾向使用不同卡別省荷包。

2022年無腦現金回饋神卡上榜有花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡，一般消費不論海內外均享2％現金回饋，並且宣布將權益延長至2022/12/31，且新戶行動支付10％、威秀最優6折起，分別延長至 2022/1/15及2022/6/30，讓消費者可以持續安心刷。

消費者最為關注的網購神卡，玉山UBear卡的優惠大致上無變動，至2022/2/28，指定娛樂/影音平台消費享12％現金高回饋，網購享3.8％現金回饋。

台北富邦銀行J Card與J Points卡延長權益至2022/6/30，特別是J Points卡（含JU卡）除了綁定LINE Pay支付通路回饋3％無上限外，新戶綁定且富邦帳戶自扣信用卡款再加碼至3.5％，國內一般消費享2％LINE Points回饋。

而其他網購神卡，待各家銀行釋出權益更新資訊陸續更新中。