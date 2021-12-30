蒙面男商場內熊抱女子 伸手撫摸腹部及腰部 女痛斥：非常噁心！

35歲潘姓男子上月22日晚間10時許，在新北市汐止區大同路二段某商場內，他見一名女子身材姣好，一時心生歹念突然從後方熊抱騷擾，女子當下痛斥「非常噁心！」報警處理，警訊後依違反《性騷擾防治法》將他移送法辦。
據悉，潘男當時正在該商場內購物，發現女子身材姣好，突然從後方熊抱騷擾，更伸手撫摸她的腹部及腰部，女子大聲尖叫，並由店員協助報警，警方到場後，潘男坦承犯案，依違反《性騷擾防治法》法辦，同時女子也提出性騷擾行政申訴，申訴調查會議審查，認定性騷擾事件成立，依法函報市府社會局參處。
35歲潘姓男子上月22日晚間10時許，在新北市汐止區大同路二段某商場內，他見一名女子身材姣好，一時心生歹念突然從後方熊抱騷擾，女子當下痛斥「非常噁心！」報警處理，警訊後依違反《性騷擾防治法》將他移送法辦。
據悉，潘男當時正在該商場內購物，發現女子身材姣好，突然從後方熊抱騷擾，更伸手撫摸她的腹部及腰部，女子大聲尖叫，並由店員協助報警，警方到場後，潘男坦承犯案，依違反《性騷擾防治法》法辦，同時女子也提出性騷擾行政申訴，申訴調查會議審查，認定性騷擾事件成立，依法函報市府社會局參處。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。