儘管原油需求維持強勁增長，但受中國調降進口配額影響，國際油價30日應聲下跌，今年以來仍大漲六成。而金價受制於公債殖利率走高與美元轉強，周四於1800美元關卡掙扎徘徊，今年以來下挫6％，恐創下六年來最疲弱表現。

紐約西德州原油2月期貨價30日盤中下跌0.71％，每桶報76.02美元。倫敦布蘭特2月期油下跌0.61％，每桶報78.75美元，此為四天來首度下滑。黃金現貨價同日盤中下跌0.4％至每盎司1796.47美元，而紐約2月期金下挫0.15％，每盎司報1803.1美元。

國際油價稍早一度觸及一個月高位，原因在於美國數據顯示，原油需求持續走強、未受制於Omicron變種病毒擴散威脅。但最大原油進口國中國調降2022年首批原油進口配額，較前一年同期減少11％的消息傳出後，油價由漲轉跌。

金價周二站上一個月高點，周三跌至一周新低，周四在1800美元徘徊，今年表現恐創2015年以來最差。美國10年期公債殖利率持穩於一個月高點，加上美元指數從一個月低點反彈，導致沒有固定收益的黃金周四吸引力下滑。