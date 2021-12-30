新北市雙和醫院今（30日）舉行第五屆院長交接典禮，在衛福部薛瑞元政務次長與石崇良常務次長、新北市政府衛生局陳潤秋局長、臺北醫學大學張文昌董事長、林建煌校長、立法委員、新北市議會及地方仕紳的共同見證下，由吳麥斯院長將印信交給新任程毅君院長。

臺北醫學大學張文昌董事長及林建煌校長表示，程毅君院長管理經驗豐富、跨部門溝通協調能力強和經營醫院的方針有獨到之處，期許程毅君院長肩負大學附屬醫發展重任，不斷精進醫療品質，提供大台北地區優質的醫療服務，帶領雙和醫院成為國際頂尖一流的醫學中心。

吳麥斯院長表示過去近五年的日子，秉持「透明信任、勇敢挑戰、創新突破、進化轉型」，讓雙和與夥伴感受到滿滿的熱情及活力，卸任後將至臺北醫學大學接任副校長職務，繼續為醫療及教育領域奉獻心力。

新任程毅君院長自開院至今服務於麻醉科，專長麻醉科學，過去曾任臺北醫學大學管理發展中心主任、雙和醫院麻醉科主任、醫品副院長及醫務副院長等職務，無論在醫療專業、品質控管或醫院管理算領域，經驗相當豐富。

程毅君表示，未來「雙和生醫園區」，是雙和轉型、創新的最大契機，將發展全台灣唯一的醫學中心，結合醫學大學、產學及產業的資源融為一體，而雙和身為衛福部的所屬醫院，持續實現社會責任及國家政策，此面向包括長照、遠距醫療、智慧醫療、國際醫療和預防醫學，秉持此精神帶領著雙和同仁再次創造屬於我們不一樣的歷史。