《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文「論文門」疑雲說不清，旅美學者林環牆比對蔡英文2015年版補發證書，發現證書背面下方沒有任何編號，質疑是偽造的，為掩飾此破綻，後來該補發證書背面下方添加了6碼的證書編號。前大使介文汲認為，這些比對，處處都有疑點。

林環牆在臉書指出，當B科學家提出蔡英文偽造2015年版補發證書的諸多破綻，他花了很多時間觀察每一個人曾經手執那份證書的「時間連續動作」，這些人包括蔡英文、張惇涵、黃重諺、及林裕欽。林環牆表示，最後他終於找到了Dcard執行長林裕欽翻開那一份2015證書的背面示人的動態畫面，很清楚，證書背面下方沒有任何編號，與B科學家兩年前的放大透視觀察一致。

針對林環牆比對蔡英文2015年版補發證書，介文汲30日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這些比對，處處都有疑點，因為我們在外館的領務組，要做文書驗證，像蔡英文這份證書，如果是原始的，要拿到台灣來作為公務上的使用的話，這一份畢業證書，當時應該在我們駐倫敦的英國代表處做驗證。驗證的人其實蠻方便的，會直接打電話到那所學校，告知畢業證書上面的編號、姓名等，請他們幫忙認證有沒有這回事，如果有，驗證的人才會蓋驗證章。而這份文件拿到台灣，才會受到我們法律系統的認可。

介文汲接著表示，除了打電話驗證之外，有的學校提供它的格式。這個格式是最重要的，比如倫敦大學政經學院的畢業證書，會是什麼格式，都要做比對的。林環牆做的比對，就是最真實的比對。

介文汲認為，領導人的誠信出問題，這也帶給我們台灣不合理的一個問題根源，就在這裡。她可以拿出她的證件論文，一下子就解釋清楚了，但她就是不拿，這就是最值得懷疑的地方。她如果有這些東西，大可以堂而皇之坦然面對，但又是遺失、又是把論文保密30年不拿出來，把證書、論文拿出來就好了。