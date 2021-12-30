新北市中和高中主導的「新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程」，日前在中和高中校慶之際舉辦成果發表會。（教育局提供）

新北市中和高中主導的「新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程」，日前在中和高中校慶之際舉辦成果發表會。結合了土城、中正、中和、自強、漳和、積穗等6所國中的同學，大家一同在新北創新教育加速器計畫中學習成長，培養出學生們對於程式的興趣以及實際動手做的能力。

成果發表會內容充實豐富，除了播放7所學校的成果影片10分鐘精華版外、還在各校攤位中透過易拉展的佈置，呈現出7所學校7種課程的特色。不僅如此，參與者更可以前往有興趣的學校攤位，實際體驗如黑皮自走車、Tbot足球機器人競賽、FRC工業機器人和無人機等的操作，吸引更多有興趣的學生加入新北創新教育加速器的行列。

各校的參賽成績也十分亮眼，中和高中的黃柏豪、羅睦文及黃博宇三位同學代表學校參加110學年度創意科學競賽，榮獲機械手臂團體比賽第一名的好成績。中正國中及土城國中也分別在2021 TIRT TEMI 全能機器人技藝技能競賽中勇奪總錦標第一名以及第三名的佳績。各校加入新北創新教育加速器計畫的同學們在各項相關競賽中皆有優異表現，更是透過走出校園參賽，累積更多的多元學習成果。

中和高中劉淑芬校長表示：「希望由我們中和高中領頭，大手攜小手、帶領鄰近6所對資訊科學有興趣的師生以及學校，大家共同的討論。透過小組的合作，讓孩子有這樣學習的機會舞臺跟成果發表的舞台，是十分難能可貴的。很希望能夠透過我們高中端的在地就學聯盟，發展我們的資訊科學，垂直性的擴張，鼓勵我們學區內的國中生多元展能，並讓資源能夠照顧更多的學生。」