酒駕事件頻傳，引發社會高度重視，台南市政府警察局新營分局為宣示警察強力執法，將在元旦3天連假，採「不定時、不定點」，機動巡邏攔檢，以維護行車安全及降低交通事故的發生。

新營警分局表示，酒後駕車呼氣酒精濃度超過每公升0.25毫克，已犯公共危險罪，如濃度超過每公升0.15毫克、未滿0.25毫克也有違反道路交通管理處罰條例，除了車輛當場移置保管、駕照吊扣或吊銷、參加道路交通安全講習外，還需面對1萬5000元以上、12萬元以下罰鍰。

新營警察分局長斯儀仙補充說，如果拒測者，則需面臨18萬的罰鍰，且在5年內再犯者罰鍰還按次累加無上限，此外後續只能駕駛裝設有酒精鎖的車輛，請民眾出門多利用大眾運輸工具，切勿貪圖一時方便酒後駕車。

新營警分局呼籲，民眾應配合政府「酒駕零容忍」政策，如預期有要飲酒，往返可多利用計程車或大眾交通運輸工具，如親友共同前往也可先指定駕駛，負責載大家平安回家。