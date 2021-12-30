2021年即將結束，回顧今年由於疫情封關、三級警戒、居家辦公等原因，使得民眾在家時間增長，在年末之際，讓我們一起回顧今年居家領域發生的大事及潮流吧！

IKEA今年四月內湖店開幕，同時也於同月月底宣布經營23年的IKEA敦北店結束營業，讓許多民眾大感哀傷，網路充斥各種回憶殺，不過時隔約半年，IKEA決定在原址打造IKEA台北城市店，並於11月30日幕，讓不少網友十分開心，同時也有部份消費者表示「被耍了」，然官方解釋展店是順勢而為，IKEA企業傳播暨內部溝通經理吳語涵婉日前接受採訪表示，「關了之後然後才知道，房東有一個比較好的談合作的方式，讓我們有這樣的機會能夠再回來。」同時也表示最新分店台北城市店-小巨蛋（原為敦北店），賣場縮水3分之1外，在商品部分也鎖定單身貴族、北漂族群等，以家飾品為主，在餐點部分增設輕食區及Grab & Go自助點餐機台，方便附近上班族用餐。

HOLA台南店中的實境廚房，供消費者，體驗商品、實作料理、品嚐手沖咖啡。（HOLA提供）

而台南因高科技廠商持續進駐影響，地產交易熱絡，故居家市場潛力也備受關注，如HOLA和象印四月在台南皆有新動作，象印以快閃店形式試探市場，而首間門市誕生於台南的HOLA特力和樂，則特別打造全台第一個特色門市「HOLA台南店」，進駐台南北區並以三大獨創如策展式故事情境陳列、空間配色引導選購動線 、全台唯一的實境廚房，吸引民眾到場。