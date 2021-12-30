台中32歲江姓女子在美國攻讀碩士7年屢向家裡拿錢，1年前因資金問題回台後繼續啃老，對父親頗有怨言，26日竟夥同男友弒父棄屍；有網友在PTT發問「當到碩士還在跟家裡拿錢的人很多嗎？」沒想到多數網友說碩士課業繁重，確實不易打工賺錢，但也有人認為靠研究經費與獎學金應該就能勉強過活。

整起駭人的弒父事件起因於江父反對女兒戀情，且不願再資助女兒出國留學；1名網友就在PTT發問「當到碩士還在跟家裡拿錢的人很多嗎？」該網友說大學畢業理應開始工作，而殺父的江女與男友在外租屋還向父親討錢，「到底是多廢才能當到碩士，還在跟家裡討錢，拿不到還殺人，隨便去當個服務生、路邊賣檳榔，不用到碩士專業至少有點薪水」。

有網友在PTT發問「當到碩士還在跟家裡拿錢的人很多嗎？」沒想到多數網友說碩士課業繁重，確實不易打工賺錢。（翻攝自PTT）

文章一出引起網友正反意見，有網友認為「碩士白天班其實沒太多時間可以去打工，論文就吃光時間了」、「一般生碩士很難去賺錢」、「學生哪有什麼錢」、「很多 同溫層都是拿家裡錢」、「對不起，我是廢物研究生」、「普通家庭大四應屆上碩士由家裡支應很正常啊，殺人兇手是出國唸供應不起吧」。

也有網友持相反意見，留言說「誰說的，我學弟整天都在打工，根本沒去上課也沒來lab」、「很扯，打工+國科會助理補助夠撐了」、「研究費+獎學金+服役存下來少少的錢，勉強夠用」。

文章一出引起網友正反意見，有網友認為「碩士白天班其實沒太多時間可以去打工，論文就吃光時間了」，也有網友不認同。（翻攝自PTT）