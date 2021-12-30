顯卡(GPU)大廠NVIDIA在今年沾到加密貨幣挖礦、電動車自駕系統、AI運算、伺服器建設以及元宇宙等市場熱門話題，今年股價大漲超過128%，並擠進全球市值前8大企業，隨著晶片荒仍無法順利排解，市場消息傳出， Ada Lovelace GPU將搭載在下一代GeForce RTX 40顯卡，並採用台積電5奈米製程，甚至為了搶下產能，將預先支付69億美元(約1910.61億元新台幣)。

雖然身為台積電大客戶，NVIDIA卻在2020年將基於Ampere 架構的GeForce RTX 30系列顯卡，Computex 2021期間所發表的2款升級款顯卡GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti，也交付三星8奈米製程，但NVIDIA在搶攻超大規模資料中心（hyperscale datacenter）重要產品A100 GPU，交由台積電客製化7奈米製程，部分高階GPU採用台積電CoWoS扇出型晶圓級封裝技術，顯示台積電仍在高階產品掌握住NVIDIA訂單。

綜合外國科技媒體報導，RTX 40顯卡將內建Ada Lovelace GPU，預計採用台積電5奈米製程，由於AMD和NVIDIA明年都會採用5奈米製程，預計AMD也將從目前台積電7奈米製程最大客戶，慢慢擴大使用台積電5奈米製程。

NVIDIA下一代GPU包括Hopper、Ada Lovelace架構，均採用台積電5奈米製程，其中Hopper主要專注在資料中心，針對AI、雲端運算等應用領域，將採用MCM架構（Multi-Chip Module、多晶片模組），採用台積電CoWoS技術，預計很快就會流片。

Ada Lovelace則是對應RTX 40系列顯卡，其中AD102核心預計多達18432顆CUDA核心，比Ampere 架構的GA102提升71%，頻率將達到2.2GHz，FP32浮點運算可達81TFlops對比RTX 3090提升1.25倍。

據快科技報導，NVIDIA目前已非台積電先進製程排名最優先的客戶，現在排在前面的還有蘋果、AMD以及聯發科等大廠。消息指出，相較於台積電對蘋果、聯發科、AMD等3大客戶要求較低，無須提前支付太多訂金，就能穩定產能，NVIDIA則是在2021年第三季交付16.4億美元，之後還會支付17.9億美元，整個長期訂單將交付69億美元，來穩定產能與對手競爭。