大陸政府近期積極推行「共同富裕」政策方針，但也「抄了」不少有錢的藝人與直播主，包括中國「直播天后」薇婭被控逃稅，林瑞陽、張庭夫婦的公司也被控違法傳銷獲利。不過在一片風聲鶴唳之際，仍然陸續有潛力「新面孔」竄起，一位名叫何瑜娟的四川女孩嫁入山區5年，竟靠電商大賣數萬筆農特產品，幫助阿垻藏族羌族自治州的小金縣村民脫貧，如今已「樂不思蜀」還免費教存民怎麼當直播主。

大陸微博今(30)日熱搜討論一條「四川女孩嫁入山區5年帶動全村致富」的新聞，據《封面新聞》報導，這名四川女孩名叫何瑜娟，曾在歐洲當過導遊，收入可觀；但何瑜娟2017年竟毅然決然辭去國際導遊的職務，嫁到阿垻藏族羌族自治州的小金縣。據何瑜娟的描述，小金縣相當純樸，沒什麼開發，丈夫阿勇老家的家庭狀況，只有一棟2層樓的水泥房，沒什麼特別裝潢，也沒什麼家具，就連棉被都是捐贈來的。

何瑜娟與老公。（圖／翻自微博）

何瑜娟說，她決定改變這裡的狀況，之後她開始進行直播帶貨和網購途徑，以「嘉絨姐姐阿娟」的身分當起直播主，把當地農特產賣出去。她說自己曾經1個多月直播，賣出200多噸蘋果，幾乎是一個鄉全部的產量，另外她還透過電商，賣出數萬筆農特產品。媒體因此形容她不只改善家裡的生活，還帶動阿垻州貧戶脫貧，堪稱讓大家「共同富裕」的範例。

四川女孩何瑜娟竄起成「共同富裕」新霸主，一人帶全村脫貧。（圖／翻自微博）

報導也指出，何瑜娟現在還在鎮上建立「農村主播培訓班」，是純公益性質，想幫助更多鄉親，是「給他魚不如教他怎麼釣魚」的概念。不僅如此，何瑜娟的事蹟也被官媒《央視》特別點讚，她受訪時說：「希望自己活成一束光，走到哪裡就亮到哪裡。」