今年已進入尾聲階段，新的一年即將到來，許多人都希望新的一年財運可以更加旺盛，清水孟國際塔羅小孟老師分享，處女座、摩羯座、天蠍座、雙子座的人，在2022年第一個月將財運噴發，荷包賺滿滿，正財、偏財方面都會有好消息。

第四名：處女座

1月處女座的偏財運，反倒是與以往不同，有可能因此賺到時機財。在本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。此時也別排斥跟別人聊天，隨口關心打招呼，別人就不自覺的分享賺錢資訊給你。

第三名：摩羯座

太陽照耀命宮，本月只要不急不躁，循序漸進，採取穩紮穩打的策略，就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為夷；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

第二名：天蠍座

本月貴人隨之而來，小人避而遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

第一名：雙子座

本月雙子座在偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人瞭解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。這個月只要不偷懶、不排斥、別放棄，要賺取額外的錢財，是比其他星座有更高的機率哦！