國民黨台中二選區立委補選候選人顏寬恒，30日參加公辦電視政見辯論。（林欣儀攝）

台中第二選區立委補選將於1月9日投票，台中市選委會今天舉辦公辦電視政見辯論會，晚間6點半開始直播。顏寬恒抽到第五位發言，他表示，「第二選區是我的根，我的家鄉」，44年來他始終沒有離開，「家在哪，寬恒就在哪」。對此，彰師大教授劉兆隆指出，顏寬恒口才比外界想像還要好。

顏寬恒今在政見辯論會指出，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰這五個地方，對有些候選人是爭權奪利的戰場，但對他來說，卻是他的根，他的家鄉，44年來他始終沒有離開，飲水思源是天職、也是義務，這份密不可分的情感，是鼓舞他參選最大的動力。

顏寬恒說，但這兩年來，第二選區等到的不是改變或建設，而是無數的失望與落空，勝選後激情退去，第二選區卻仍停留在原地，持續空轉。背負著選民的寄託，這位年輕人卻恣意忘我，沉浸在權力的傲慢，大放厥詞、譁眾取寵，頻頻出現在鎂光燈前，卻消失在地方的弄巷間。

顏寬恒表示，自己卻始終沒有離開，所有鄉親的小事，都是寬恒的大事，他四出奔波請託，打老同事電話打到被說「盧小小」，也要盡力完成，他認真「做事」，要讓鄉親朋友的日子過得更好，因為「家在哪，寬恒就在哪」。

根據《ettoday》報導，彰師大教授劉兆隆指出，顏寬恒略顯緊張，但「口才比外界想像還要好」，且今天特地穿粉色外套，顯示柔軟親和特質，吸引年輕人目光。