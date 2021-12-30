52歲女星張庭和老公林瑞陽淡出螢光幕後，轉移到大陸發展經商有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），最近卻爆出旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，名下26億台幣資金遭凍結；而男方前妻曾哲貞，近日則發文慶祝女兒的生日，底下評論區意外掀起熱議。

曾哲貞和林瑞陽離婚後一向低調，日前林瑞陽公司爆出被查處，曾哲貞28日在微博發文慶祝女兒30歲生日，透露對方雖然在防疫旅館度過生日，但他們仍透過視訊一起過生日，看得出一家人感情緊密，曾哲貞也祝福女兒「身體健康、平平安安、事業順心」，相當溫馨。

曾哲貞日前發文替女兒慶祝30歲生日。（圖／翻攝自微博）

曾哲貞去年曾點名張庭就是第三者。（圖／翻攝自微博）

而這段貼文底下，就有不少網友湧入留言，全都是提到林瑞陽、張庭夫妻倆，「張庭被查，大快人心」、「你前夫終於東窗事發了」、「大仇已報了姐姐」、「不是不報日子未到，終於等到這天」、「他們終於被查了，果然，越囂張的人，最後都會越沒好下場」。

曾哲貞和林瑞陽有過一段婚姻，外傳是張庭介入才讓兩人婚姻出現裂痕，林瑞陽還心疼張庭背小三惡名，曾放話未來若還有人說張庭是小三，絕對提告，未料去年曾哲貞無端被網友嗆「自己沒本事還罵張庭勾引」，讓她無奈表示自己只想安靜過生活，卻始終脫離不了某某人的前妻，並罕見反擊「是！她就是第三者。歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」，風波隨後即不了了之。