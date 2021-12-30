中市6校勇闖HVL、JHVL複賽。（台中市政府提供）

中市6校勇闖HVL、JHVL複賽。（台中市政府提供）

110學年度高、國中排球聯賽（HVL、JHVL）預賽日前落幕，重返榮耀的豐原高商男排前進複賽12強、以奪冠為目標的東山高中女排順利晉級8強複賽，將於明年1月移師嘉義展開對決；國中組有潭秀國中、后里國中陸續晉級複賽，以及首次挑戰甲級的向上國中獲得複賽席次，另衛冕軍雙十國中女排也晉級，將於明年1月21日至27日在台中市東山高中及豐原體育館對戰。

教育局指出，此屆學生排球甲級聯賽，高男組計19隊參賽，高女組計13隊，台中市計有豐原高商及東山高中等2校晉級複賽；國男組計24隊參賽，國女組計14隊參賽，中市計有潭秀國中、后里國中、向上國中、雙十國中等4校晉級複賽，可見台中市學校排球實力。

教育局表示，豐原高商男排隊積極訓練及調整，莊世賢教練勉勵選手要打得更「放」一點，穩健處理每一個球，不能害怕失敗。東山高中女排隊自成立以來屢創佳績，已從HVL菜鳥蛻變為高中女子排壇霸主。

教育局提到，潭秀國中男排隊連續5年闖進甲級聯賽決賽，此次也順利晉級複賽。后里國中男排隊睽違4年，再次闖入12強複賽，在周承禹教練指導下，充分展現團隊合作，周教練期許球員在今年聯賽再創隊史紀錄。此外，去年獲得乙級季軍的向上國中，在賴慶和教練的帶領下，今年首度挑戰甲級聯賽便闖入複賽。

教育局指出，HVL高男組及高女組複賽將於明年1月3日至9日於港坪體育館及嘉義國中熱烈開打，邀請市民朋友共同為台中市學校運動團隊集氣加油！