人氣網紅鳳梨（吳泓毅）過去因前變性女友「罔腰」假懷孕風波意外爆紅，充滿台味、搞笑又親民的風格，讓他成功圈粉，甚至有不少藝人都是他的粉絲；近日有粉絲注意到鳳梨大量減少更新動態，他今（30）日也主動曬照解釋自己最近搬家，但眼尖網友注意到他身後2樣東西，忍不住驚呼「到底多有錢？」。

鳳梨在罔腰假懷孕風波時，超有個人風格的回應讓網友對他另眼相看，在那之後他也成為超人氣網紅，不時會開直播和粉絲互動，他經常做善事的暖男形象也廣受好評；今日下午鳳梨在臉書發文，提到有一堆人私訊他「這兩天怎麼突然消失了」，他馬上回應沒有消失，「我在在搬家」。

鳳梨今（30）日主動曬照解釋自己最近搬家，但眼尖網友只注意到他身後2樣東西，忍不住驚呼「到底多有錢？」。(圖/ 摘自鳳梨吳泓毅臉書)

他附上一張疑似在新家的照片，畫面中鳳梨一身白色休閒居家服癱坐在椅子上，從呆滯的眼神看出他很疲累；他也在底下留言表示，「暫時先不要盧我…我現在整個頭殼小麻麻…一片空白…」。

沒想到有眼尖網友發現照片中亮點，驚呼「後面竟然有數鈔機耶，薯鼠是多有錢」、「我只看到數鈔機」、「辣個手錶跪」、「羨慕有點鈔機」、「點鈔機很專業，下面的保險箱更專業」、「錢多到要用點鈔機」、「根本不是在搬家，你只是在搬錢而已對吧」、「旁邊黑盒！帥，可以再買一間」。