結婚前發現對方的大秘密，到底應該要生氣還是慶幸呢？一名男網友表示，女友薪水算高，而且生活節儉，不料求婚後才發現女友完全沒有存款，一問之下才知道女友經濟負擔沉重，超心酸真相曝光後也讓他猶豫，這個婚還能不能夠結？

這名男網友在網路論壇《Dcard》表示，跟女友交往時都沒有過問她的經濟狀況，日前跟女友求婚後問她有多少儲蓄？想住在哪裡？這時才知道原來女友家裡有龐大負債，她因為幫忙還債多年，因此根本沒有存款。

原PO指出，女友家有三個小孩，一年給爸媽100萬，其中有50萬都是女友給的，她爸媽退休後又做其他工作，現在60出頭，平常靠退休金生活，工作一年大概可以還60萬，他們要維持這個模式七年才能把債還完。原PO說，女友賺的錢都給爸媽了，所以完全沒有儲蓄，他與女友現在都32歲，等還完債都快40歲了，現在若只靠他一個人也無法買房，因此讓他很猶豫還能不能結婚。

貼文曝光後，讓不少網友都覺得心酸，紛紛回應「我不能接受」、「如果是我，我會say goodbye」，有網友分析，雖然不求配偶富貴，但好歹也別負債讓人生跌落谷底，兩個人加上一個寶寶已經很不容易，如果對方把錢全都給原生家庭會嚴重失衡，建議最好還是找能夠一起維持家庭的對象。

不過也有網友認為「這女生值得娶，任勞任怨」，鼓勵原PO要更努力工作賺錢，可以先不要買房，而且要找到能共患難的人不容易，並提醒「有一天你也有可能出事，到時候你心愛的人也有權利離開」。