明年是壬寅年、虎年，各品牌紛紛推出以老虎為意象的相關商品，迎接農曆年的到來，如HOLA特力和樂除推出結合台灣經典圖樣的原創設計外，也與台虎精釀、乖乖餅乾等推出聯名商品，呈現台式風格新品；而多肉專門店「有肉」則以虎為造型，獨家設計一款盆器「蒔虎盆」，加上精選泉發蜂蜜，2022的虎年禮盒帶有「福虎生蜂」的意涵，盼能為消費者帶來好彩頭。

即日起至2022年2月9日，單筆實付滿2萬8800元，送HOLA 虎樂台潮麻將組一組（市價4980元），全台限量1800組。（HOLA提供）

HOLA x 乖乖 聯名造型紅包袋三入組，原價450元，特價299元，愛家卡10點折後價199元。（HOLA提供）

HOLA今年過年以「虎樂台潮」為新年主題，首度推出兩款獨家設計台式桌遊HOLA正港虎禮囍八啦台式禮盒、HOLA虎樂台潮麻將組，前者含品牌設計全套囍八啦遊戲道具、臺虎精釀啤酒與乖乖餅乾，後者則以HOLA LOGO為造型的時尚麻將組，另品牌也推出富含台灣文化元素的抱枕、餐墊、踏墊、家飾品、春聯及紅包袋等原創設計，並推出29日至2022年1月22日前，於HOLA消費滿3000元送300元電子折價券，首五日滿5000元再送100點特力愛家卡紅利點數，滿5000元加贈HOLA虎樂台潮成人醫療口罩25入乙組，滿28800元加贈HOLA虎樂台潮麻將組乙組。

有肉 2022 虎年春節禮盒，內含蒔虎多肉盆栽組、福虎生蜂雙入組(泉發蜂蜜），1090元（50組以上可享企業專屬價）。（有肉提供）

有肉 2022 虎年春節禮盒，本次盆器以東方陶瓦紅為基底，用玫瑰土色虎紋增添喜氣。（有肉提供）

今年有肉禮盒禮盒以東方陶瓦紅為底，並以玫瑰土色虎紋增添喜氣，多肉植物多選花型多肉，搭配古色古香的赤礦蒔虎盆器，另外禮盒頂部蜂巢形窗孔可看到多肉植物本體外，也帶出本次禮盒內的泉發蜂蜜，以此取名為「福虎生蜂」，除祝福意涵外，也因體貼收禮者即時實用的壓力，選擇保存期限長蜂蜜，體貼收禮者。

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