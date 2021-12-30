美國勞工部周四 (30 日) 公布最新就業市場數據，截至12 月 25 日當周，上周初領失業金人數來到19.8 萬人，低於市場預期的 20.5 萬人，4 周移動平均值創下1969 年 10 月 25 日以來最低，顯示就業市場持續恢復，但仍無法計入Omicron疫情帶來的影響。美股周四開盤上漲120點，電動車大廠特斯拉跌逾2%。

截至台灣時間30日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲119.21點或0.33%、暫報36607.84點；標普500指數上漲7.88點或0.16%、暫報4800.94點；那斯達克指數上漲10.13點或0.06%、暫報15776.34點；費城半導體指數下跌5.04點或0.13%、暫報3,994.31點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌2.3%、暫報1,060.82美元。NVIDIA股價下跌0.58%、暫報298.26美元；AMD股價下跌1.13%、暫報146.58美元；英特爾上漲0.35%、暫報52.01美元。

台積電ADR股價下跌0.74%、暫報120.51美元；聯電ADR股價下跌0.13%、暫報11.68美元。

富國銀行高級全球市場策略師Scott Wren表示，這次的聖誕老人行情表現很好，並期待在2022年能再獲得正報酬。今年以來，標普500指數上漲超過 27%，道瓊指數上漲超過 19%，那斯達克指數上漲22%，羅素 2000 指數上漲近 14%。