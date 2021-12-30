夯台劇《華燈初上》第2季今(30)日正式上線，除了女主角林心如昨(29)日特地露腹肌造勢外，不少網紅及藝人也不忘趕上這波熱潮。中天新聞「漢堡主播」鄭亦真昨(29)日在臉書分享美照，說自己留長髮後髮型都很「華燈初上」，氣質與豔麗兼具的美感吸引數千網友點讚。

鄭亦真因為在新聞直播中吃漢堡，而被粉絲們暱稱為「漢堡主播」或「堡主」，她昨(29)日在臉書分享美照並寫道：「開始留長髮後，髮型慢慢的都很『華燈初上』，到底適不適合我呀？（笑）」網友們大讚：「漂亮堡主美女，水呀！讚！」、「為堡主應援，炸裂」、「短髮俏麗，長髮美麗」、「堡主人美，無論任何髮型都能駕馭」、「很有成熟美！喜歡」、「美極了～這要珍藏起來！」，好評如潮。

鄭亦真在照片中將長髮側放在左肩，呈現大波浪捲的成熟韻味，右邊稍微吹起的大捲幅度適中，不致流於過度復古的半屏山，搭配白晰臉龐與橘紅唇色透發艷麗感，素淨白灰色毛衣在領口處圍上一圈透明珠飾，雖只是以主播風格亮相，但氣質典雅並不讓《華燈》中的女郎專美。

鄭亦真還寫到：「前陣子回母校世新，想起學生時代，大學的時候有一陣子很迷圖書館，除了去睡覺（誤），我很愛看三毛跟魯迅，還有村上春樹。當時迷到連暑假都會回學校去借書，雖然現在也有點忘記內容，但依然記得那些文字帶給我的感動。我相信文字是有溫度的，並且有影響力。」

她並引用了一段魯迅的文字：「希望是附麗於存在的，有存在，便有希望，有希望，便是光明。」並有感而發說：「每一天，我都會告訴自己

，要充滿盼望，#為什麼不，#沒有在怕的，『我向妳奔赴而來，妳就是星辰大海』，答應我，面對每一天，都要奔赴而來。」

鄭亦真除了每日在中天午報與「堡寶」們在鏡頭前相見，下班後的她行程更是上山下海多彩多姿，夏天的時候鄭亦真喜歡往海邊跑，去看看大海曬曬太陽放鬆心情，也會去浮潛跟魚交朋友（但切記不能把臉給曬黑）；平常下班她則愛揪同事主播林嘉源一塊去打籃球，或是到棒球場為喜愛的職棒球隊中信兄弟象加油打氣，順便釋放壓力。