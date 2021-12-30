代駕竟在國道狂飆時速161公里，害車主遭吊照扣牌。（翻攝臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

酒後找代駕變代飆！一名男子11月底酒後透過App找了代駕，沒想到代駕駕駛竟然在國道上狂飆到時速161公里，害這名男子不但收到罰單，更是直接被吊扣牌照，讓他整個傻眼。對此，業者出面道歉，表示已解雇違規司機，也願意負擔罰款，至於其他損失目前仍持續溝通當中。

「這大條的要怎麼處理？代駕直接飆到要被扣牌！？」，一名網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，表示自己一名員工11月29日乖乖聽從公司指示，酒後用App找了代駕，但代駕司機竟然在國道飆到時速161公里，因為國道限速100公里，因此除了吃上超速罰單，更被遭到扣點，還被吊扣牌照。

該網友指出，該車是10月13日才交車的新車，車主本人沒開超過120，質疑「車子折舊怎麼算？車子保險怎麼算？車主受驚怎麼算？牌被扣怎麼算？」。

據ETtoday新聞雲報導，受害車主從事業務工作，被吊扣牌照半年，接下來工作大受影響，代駕業者雖願意負擔罰單的金額，但「我們要的不是罰單的錢，我們要的是他在監理站的紀錄可不可以被取消，可不可以被註銷的？畢竟是要針對駕駛人，而不是車主本人。」。

對此，業者表示深感抱歉，已積極聯繫消費者，想把事情處理好，也立刻解除當事駕駛的合作關係。

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