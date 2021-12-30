今年耶誕市集，以「祝福」及「數位歡樂」為主題，集結眾多特色攤位及精彩表演，吸引許多民眾前往消費及觀賞。（經發局提供）

2021新北數位耶誕市集不畏寒冬，營收創佳績，26日在幸福歡樂的氛圍下圓滿落幕！今年耶誕市集，以「祝福」及「數位歡樂」為主題，集結眾多特色攤位及精彩表演，吸引許多民眾前往消費及觀賞。單日創造近300萬元的營業額，成效斐然，成功帶動新北經濟成長!

經發局長何怡明表示，在疫情衝擊下，工商百業都受到了影響，人與人的距離也被迫疏離。因此，今年耶誕市集串聯「數位」元素，不僅運用3D彩繪投影技術，建置「數位聖誕幸福傳遞站」傳遞祝福之語，重新拉近與人的距離，還有「雷射LED光影舞酷炫舞蹈」、「耶誕造型GOBO燈片情境光秀」及攜手研考會資訊中心合作展出「無人機數位點陣排字」表演等精彩活動，營造「數位歡樂」耶誕新氣象給市民朋友。

另今年市集精選80個攤位，集結新北特色伴手禮、美食商品、手作文創、生活小物及彰化優質農特產品，單日營業額即逼近300萬元，其中以「阮的肉乾」、「賣灶Lo.Ve」以及「BITI 比禔-果泥雪條」銷售業績最為亮眼，單日營業額破30萬元，有效提振庶民經濟。

2021新北耶誕市集推出「滿額贈好禮」及「攤位促銷」活動，吸引許多民眾前往消費及體驗。其中滿額贈好禮3選1，第一重好禮為「消費滿千送百購物券」，兌換率達八成以上、第二及第三重好禮分別為「大型禮物扭蛋盒」及「DIY體驗活動」，非常受民眾青睞，均全數完成兌換。

另「攤位促銷」活動，限量108個百元福袋，30分鐘內就被民眾搶購一空。今年耶誕市集，總共吸引超過8萬人次參觀，突破以往的業績，不僅帶來了人潮，也引入錢潮，成功帶動新北消費商機！

在疫情趨緩之際，今年新北市延續往年辦理新北耶誕市集的傳統，在濃濃的年節氣氛中傳遞祝福，也趁時推動庶民經濟。「阮的肉乾」阮老闆表示，在疫情衝擊下，整體營業額嚴重受到影響。但是，新北市府團隊一直很照顧我們這些業者，例如提供場地及攤位等資源，增加業者的知名度及曝光管道，以實際行動帶動庶民經濟，帶動買氣；「賣灶Lo.Ve」李老闆也表示，感謝市府在寒冷的冬天，提供溫馨的市集讓民眾遊逛，也讓店家的營業額持續成長。

歲末年節將至，為持續促進疫後經濟，今年初停辦的「新北年貨大街」再度掛牌開市，將於2022年21至23日辦理為期3天的年貨大街，招募80間攤商，網羅在地特色年菜、南北貨，還有青春山海線禮品等5種類型店家，聯合展售。農曆年節過後緊接著是情人節，也將在新莊宏匯廣場舉辦情人節展售會，串聯婚紗、喜餅、珠寶、飾品等業者，拓展粉紅戀愛商機，一波波精彩活動將陸續齊發！

新北振興加倍奉還「發票滿額抽獎」共有三波抽獎活動，第一波已於21日完成抽獎，詳細中獎及兌領資訊請上官方網站查詢，並請於指定期限內完成兌領。民眾只要在新北市消費滿300元，就有機會抽中大獎。後續二波抽獎活動將於2022年1月21日及2月21日公布中獎名單。