每逢年末，各地跨年晚會都有許多藝人表演，昔日被譽為亞洲舞王的男星羅志祥，在被交往9年的前女友周揚青揭穿私下淫亂真面目，讓他好男人形象瞬間跌落谷底，演藝事業也受到重創；在停工1年左右，從經營YouTube頻道復出，明（31）日更要回家鄉花蓮唱跨年，但卻被酸民批「沒辦法舔共才跑來台灣」，竟釣出羅志祥本人霸氣反擊。

羅志祥在私生活不檢點被周揚青抖出後，演藝事業幾乎全面停擺，自己也知道無法洗白，藉這段時間沉澱自己，11月才睽違2年半推出新單曲，還和編舞老師大目創作出超難「陷阱舞」，但反應很兩極；不過，羅志祥今年將在家鄉花蓮唱跨年，試圖喚回流失的粉絲。

30日羅志祥在臉書發文，PO出今年花蓮跨年演唱會的宣傳照，向眾人喊話「明天見」，底下也收到許多粉絲支持，表示準備好到現場看亞洲舞王魅力，不然就是會準時收看，「期待你的演出」、「用實力說話」、「很久沒看到你了，加油啊」。

有酸民在羅志祥發文下留言，釣出本尊霸氣親回反擊。(圖/ 摘自羅志祥臉書)

不過，還是有酸民不滿指出，「一堆執迷不悟的人。現在沒辦法舔共了才跑來台灣。風頭過了他應該就回去啦。還在花蓮歡迎你」；沒想到意外釣出羅志祥本尊在底下霸氣回應，他直接標記酸民說，「你上網看，我回花蓮表演幾次」，馬上被上千名網友讚爆。