（立足市場32年的台北西華飯店已通過危老改建審核，決定在2022年2月15日熄燈。圖／西華飯店提供）

又有知名老字號飯店將要熄燈！立足市場32年的台北西華飯店依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，申請重建計畫核准，加上疫情尚未明朗、邊境未開，決定在2022年2月15日熄燈，西華飯店並已通知客人飯店停止營運的決定。

新冠疫情重創觀光產業，位在台北市、以國際旅客為主要客源的國際觀光飯店更是「重災區」。由於國際商務旅行市場不知何時復甦，掀起台北市觀光飯店危老改建熱潮。

西華飯店是繼馥敦飯店南京館、六福客棧，以及台北國賓飯店之後，申請危老改建的觀光飯店。西華飯店在給客人的聲明中表示。西華的服務精神，將會在同集團的台北萬豪酒店延續，持續為客人提供服務。西華飯店並表示，有任何未使用之餐券、住宿券，可去電西華飯店由專人服務處理。

位在台北市民生東路三段的西華飯店，與台北君悅酒店和前身為麗晶酒店的晶華酒店是同期開幕的「同梯」，惟另外兩家都是「國際牌」，華岡企業投資的西華飯店則是國人自創品牌。西華飯店開幕後，成為Leading Hotel成員，並為國內外政商名流訪台指定下榻的飯店，曾接待柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政要影視名人都指名入住。此外，西華也是最常請到米其林三星國際名廚客座的飯店。

西華飯店基地約1050坪，建物地上20層、地下5層，有320間客房。若改建為豪宅，開發利益可觀。

西華飯店與台北萬豪酒店均為同一業主、華岡企業投資興建，所以在給客人聲明中，西華飯店告訴客人，未來想念西華服務的好朋友們，歡迎持續蒞臨位在大直的台北萬豪酒店，也將延續西華的服務精神及優質服務，持續獻給客人提供宛如第二個家(home away from home)的暖心款待。