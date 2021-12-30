對於新竹縣市合併爭議，新竹市長林智堅宣布退選大新竹，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，這件事情紕漏大了，幫國民黨補血，也幫中二選區的顏清標家催票，連環錯，錯到最後台中（民進黨）要掛掉！

吳子嘉28日在《關鍵時刻》表示，他們認為公投很好，過度自信，這是解讀錯誤，公投其實是平盤，對民進黨只是險勝，花了這麼多經費，上千場的動員，國民黨在睡覺都打不死他，還得意洋洋，完全誤判，國民黨哪有死？

林智堅退選新聞一出來，吳子嘉說第一反應就是「糟糕、崩盤」！因為林智堅棄選動作代表什麼？後面壓力很大，表示他知道後面盤已經崩了，黨團不支持。

吳子嘉直言，麻煩的是，下周臨時會，如果民進黨抽到召委，會怎麼處理？他問黨團高幹，得到的答案是「不處理！」候選人落跑要怎麼處理？黨團要怎麼挺？所以此議題不會出委員會，這件事情當作沒發生。

萬一國民黨抽到當召委，一定會送出委員會到院會，給民進黨出洋相，到時候院會要不要表決？民進黨怎麼表決？是過還不過？民進黨一定不讓這件議題過關，出洋相，莫名其妙！幫國民黨補血！

至於柯建銘說的「群魔現形」，吳子嘉認為，什麼群魔現形？是民進黨不敢表決！民進黨落跑！有沒有看到有任何一個民進黨委員發言？沒有！因為知道已經崩盤！

吳子嘉強調，這件事動作荒唐，連環錯，幫中二選區的顏清標家催票，錯到最後台中（民進黨）要掛掉！