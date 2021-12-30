民進黨立院黨團近日連署修正《地方制度法》，使縣市升格不再受人口數限制。包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣恐將從原本「六都」變成「九都」。林濁水對此狠酸說，這有沒有病？

林濁水30日在臉書貼文表示，這有沒有病？台灣搞了8個縣之外，有幾個省轄市，你知道嗎？9個！9省轄市被迫縮回剩5個，很不痛快，乾脆搞6個院轄市。民進黨不服氣，再搞新竹、彰化、雲嘉⋯⋯9都在望，又9個了，而且還是院轄不是省轄，真是泱泱大中華啊。

林濁水稍早前也在臉書貼文表示，苗栗縣長徐耀昌27日在臉書指出，9月曾跟新竹市長林智堅通過電話，當時林智堅稱可將頭份、竹南併入新竹，其他鄉鎮市則併給台中。真的？如果徐耀昌說謊的話，就壞透了，如果徐耀昌沒說謊，那麼林智堅很清楚，新竹和竹南、頭份既在一個生活圈，也在同一個晶圓聚落中，他並不是外界質疑的那麼沒有水準。

林濁水接著表示，只是一旦要不到竹南，便反過頭來說不在一個生活圈中，這樣前後矛盾，是第一個不好；好的全部挑過來，不夠好的就丟下讓它自生自滅，這更是不好。

林濁水認為，何不回頭到竹苗一個生活圈中重新討論縣市合併。事實上，苗栗竹南園區都己被租光了，只剩銅鑼還大有前景，眼光何不遠大一點？那不只為苗栗好，更是真的為新竹市好。