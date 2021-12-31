台灣大哥大今（30日）宣布合併台灣之星，雙方合併後形成5G台灣隊，為市場投下震撼彈，但有不少台灣之星用戶擔憂，過去簽下的終生5G吃到飽是否會受影響，台灣大總經理林之晨允諾，會履行雙方合約。

台灣大哥大今日晚間7點召開重訊記者會，宣布將以發行新股方式和台灣之星合併，換股比例為每1股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股，預計發行2.82億新股，合併台灣之星。

工商時報報導，台灣大哥大總經理林之晨表示，這次合併案，對雙方用戶、員工、股東、企業合作伙伴等利害關係人權益均能產生積極正向的提升，也能促進電信產業之健全發展。期盼能得到主管機關之支持，儘快獲得NCC、公平會之核准，以便能順利整併，加速台灣5G產業開啟新頁。

台灣之星持有之900MHz、2600MHz頻譜，與台灣大持有之700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz 頻譜充分互補，未來5G台灣隊將能提供最高達7CA之5G NR CA，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速之5G全方位需求，加速台灣元宇宙、Web3，以及AIoT等次世代行業的發展。

於用戶權益上，本案合併完成後5G台灣隊加總共980萬用戶，形成大型業者經濟規模，整體基礎建設投資效益與用戶體驗將大幅提升，雙方用戶都能在合併後享有更大網之網內互打優惠；台灣之星既有客戶亦將能以原資費升級享有1.5倍4G涵蓋、3倍5G涵蓋，且設計容量更大的之優質網路，以及更高密度實體店面，更方便貼心的服務體系。